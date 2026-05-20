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Campeche avanza en preparación de la jornada consultiva del 5 de julio

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Campeche avanza en preparación de la jornada consultiva del 5 de julio

La consulta, programada para el 5 de julio, contará con actas, constancias, carteles y expedientes que buscan garantizar la organización y transparencia del proceso.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

20 de may de 2026

1 min

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Consejo General del IEEC valida Acuerdo CG/a020/2026 por unanimidad
Consejo General del IEEC valida Acuerdo CG/a020/2026 por unanimidad / Alex Pech

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) aprobó el Acuerdo CG/a020/2026, en el que se definieron los modelos y formatos de documentación, así como el diseño de pantalla e impresiones de la urna electrónica que se utilizará en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026.

Durante la novena sesión extraordinaria, el consejero Danny Alberto Góngora Moo propuso realizar correcciones al anexo del acuerdo y adecuaciones a un párrafo planteado por la consejera presidenta provisional, Clara Concepción Castro Gómez.

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El presidente de la Comisión de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, Góngora Moo, explicó que el acuerdo contiene la lista de formatos que se emplearán en la consulta, además del diseño de pantalla e impresiones de la urna electrónica para la jornada del próximo 5 de julio.

Entre los formatos de documentación se incluyen:

  • Acta de apertura y clausura de la mesa receptora de voto.
  • Acta de cómputo levantada en el Consejo Consultivo Estatal.
  • Constancia de resultados.
  • Cartel de ubicación de mesa receptora de voto.
  • Cartel guía de proyectos de la consulta.
  • Carteles de resultados de mesa receptora y de cómputo.
  • Guía de emisión de votos.
  • Recibo de documentación y materiales consultivos entregados a la persona responsable de la mesa receptora.
  • Entrega del paquete consultivo al Consejo Consultivo Estatal.
  • Sobre para códigos de urna electrónica.
  • Testigos de votos extraídos de la urna.
  • Expedientes de la mesa receptora de votos.

El IEEC subrayó que estas medidas buscan garantizar la organización y transparencia de la Consulta de Presupuesto Participativo, en la que la ciudadanía decidirá sobre proyectos de obra pública a ejecutarse en 2027.

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