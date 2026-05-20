Campeche avanza en preparación de la jornada consultiva del 5 de julio

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) aprobó el Acuerdo CG/a020/2026, en el que se definieron los modelos y formatos de documentación, así como el diseño de pantalla e impresiones de la urna electrónica que se utilizará en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026.

Durante la novena sesión extraordinaria, el consejero Danny Alberto Góngora Moo propuso realizar correcciones al anexo del acuerdo y adecuaciones a un párrafo planteado por la consejera presidenta provisional, Clara Concepción Castro Gómez.

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El presidente de la Comisión de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, Góngora Moo, explicó que el acuerdo contiene la lista de formatos que se emplearán en la consulta, además del diseño de pantalla e impresiones de la urna electrónica para la jornada del próximo 5 de julio.

Entre los formatos de documentación se incluyen:

Acta de apertura y clausura de la mesa receptora de voto .

de la . Acta de cómputo levantada en el Consejo Consultivo Estatal .

levantada en el . Constancia de resultados .

. Cartel de ubicación de mesa receptora de voto.

de mesa receptora de voto. Cartel guía de proyectos de la consulta.

de la consulta. Carteles de resultados de mesa receptora y de cómputo.

de mesa receptora y de cómputo. Guía de emisión de votos .

. Recibo de documentación y materiales consultivos entregados a la persona responsable de la mesa receptora.

entregados a la persona responsable de la mesa receptora. Entrega del paquete consultivo al Consejo Consultivo Estatal.

al Consejo Consultivo Estatal. Sobre para códigos de urna electrónica .

. Testigos de votos extraídos de la urna.

extraídos de la urna. Expedientes de la mesa receptora de votos.

El IEEC subrayó que estas medidas buscan garantizar la organización y transparencia de la Consulta de Presupuesto Participativo, en la que la ciudadanía decidirá sobre proyectos de obra pública a ejecutarse en 2027.