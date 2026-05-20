Avanzan primeros acuerdos entre el Gobierno y comunidades de Chichén Itzá para la reapertura

Los primeros acuerdos entre el Gobierno del Estado y el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté, avanzan para la reapertura de la zona arqueológica de Chichén Itzá, manteniendo el diálogo, la preservación del patrimonio cultural y el fortalecimiento de la actividad turística en beneficio de las comunidades yucatecas.

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Detallaron que tras la reunión en el Centro de Convenciones Siglo XXI en Mérida, se lograron diversos acuerdos para las operaciones en el sitio arqueológico, entre ellos revisar las opciones que se tienen en beneficio de la comunidad, entre ellas mantener abierto el parador turístico.

También continuarán las mesas de negociación entre el el Gobierno estatal, federal e indígena para revisar las propuestas en la siguiente reunión en Valladolid este jueves 21 de mayo a las 16:00 horas.

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Otras solicitudes que se encuentran en negociación es tener garantías de no represión y persecución, además de que no se tengan intimidaciones a la comunidad.

Por su parte, el Gobierno del Estado ha refrendado la apertura para generar consensos y alcanzar los mejores acuerdos posibles mediante la comunicación institucional, el respeto y la participación de todos los actores involucrados.