¿Hay venta privilegiada para Louis Tomlinson? Ticketmaster responde

La empresa boletera Ticketmaster México emitió una respuesta oficial para aclarar los rumores y reclamos surgidos en redes sociales sobre una presunta venta anticipada de boletos para el próximo concierto del exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson, en la Ciudad de México (CDMX).

La controversia comenzó luego de que se viralizaran capturas de pantalla de supuestas confirmaciones de compra días antes de las fechas oficiales. Esto generó el descontento de los fanáticos que rápidamente expresaron su molestia en redes sociales mientras exigían respuesta a la empresa.

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¿Qué dijo Ticketmaster ante la venta privilegiada de Louis Tomlinson?

El descontento entre los fanáticos estalló cuando un usuario en plataformas digitales presumió un correo electrónico que supuestamente avalaba la adquisición de dos entradas en la zona Platino para el evento. Sin embargo; la empresa boletera informó que esto era falso.

Los boletos para Louis Tomlinson aún no están a la venta.



Si ves publicaciones con presuntos boletos en redes sociales u otros sitios, ten cuidado: el vendedor no cuenta realmente con esos boletos. — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) May 22, 2026

Ante la ola de quejas, Ticketmaster utilizó sus canales oficiales para desmentir que la plataforma hubiera liberado accesos de forma anticipada. "Los boletos para Louis Tomlinson aún no están a la venta. Si ves publicaciones con presuntos boletos en redes sociales u otros sitios, ten cuidado: el vendedor no cuenta realmente con esos boletos", puntualizó.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Louis Tomlinson?

El calendario oficial de distribución para la presentación del cantante británico establece que la Venta Fans iniciará el próximo lunes 25 de mayo, seguida por la preventa bancaria exclusiva el jueves 28 de mayo y la venta general el viernes 29 de mayo. Esta aclaración busca dar certeza a los seguidores que esperaban con entusiasmo los precios accesibles.

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