Arrollan a joven sobre carretera federal en Playa del Carmen; reportan grave su estado de salud

Un joven que intentó cruzar la carretera federal en Playa del Carmen fue arrollado por un automovilista, los cuerpos de emergencia brindaron los primeros auxilios y abordo de una ambulancia fue trasladado a un hospital para recibir atención médica inmediata, al parecer su estado de salud se reporta grave.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal a la altura de la entrada al complejo hotelero Playacar, donde una persona intentaba cruzar la vía federal, sin embargo, presuntamente no extremó sus medidas de precaución, un vehículo tipo Jeep color gris, con placas de circulación TX-120-R del estado de Quintana Roo, impactó al hombre.

Según testigos, la camioneta Jeep aventó al peatón a más de 50 metros, hasta los tenis se le salieron de sus pies, y una gorra quedó a media calle como mudo testigo de los hechos.

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Minutos después del accidente, se movilizaron los cuerpos de emergencia, elementos de la Protección Civil, antes de Tránsito Municipal, paramédicos a bordo de ambulancias, luego de ser atendido por Protección Civil paramédicos de la ambulancia Life lo trasladaron a un hospital.

El presunto responsable del accidente no se sabe si fue o no detenido, presuntamente, según testigos, podría ser una persona de alto poder adquisitivo, ya que una camioneta llegó en la escena y dialogó por varios minutos con el jefe de Tránsito Municipal.

Al ser una vía de alto flujo vehicular, las autoridades se movilizaron con rapidez y una grúa remolcó la camioneta implicada en el accidente y lo trasladaron a un corralón.