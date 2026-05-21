Aquivaldo Mosquera es investigado por la FGR por presunta defraudación fiscal

El exfutbolista colombiano Club América, Aquivaldo Mosquera, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto caso de defraudación fiscal, situación que ya escaló a instancias judiciales en México.

De acuerdo con registros judiciales, el exdefensor y excapitán de las Águilas promovió un amparo para intentar frenar las indagatorias que realiza el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en delitos fiscales y financieros.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en ejercicios fiscales correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En su recurso legal, Aquivaldo Mosquera señaló como acto reclamado la integración de una carpeta de investigación abierta por autoridades federales.

Inicialmente, el caso fue recibido por un juzgado en materia administrativa en la Ciudad de México; sin embargo, éste se declaró incompetente al considerar que el asunto corresponde al ámbito penal por tratarse de una investigación derivada de posibles delitos fiscales.

Ahora, el expediente fue turnado a un juzgado federal en materia penal, donde se deberá determinar qué autoridad será la encargada de analizar el amparo presentado por el exjugador del Club América y de Club de Fútbol Pachuca.

Cabe recordar que en marzo pasado, Aquivaldo Mosquera acudió personalmente a instalaciones de la FGR tras recibir un citatorio relacionado con este proceso.

En declaraciones previas, el exfutbolista aseguró que nunca tuvo problemas graves con el SAT y afirmó que cualquier diferencia detectada podría solucionarse mediante aclaraciones fiscales o acuerdos con las autoridades correspondientes.

La defensa del colombiano sostuvo además que este tipo de delitos permite mecanismos de solución alterna, por lo que confían en que el asunto pueda resolverse sin mayores complicaciones legales.