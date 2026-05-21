Kunno sorprende al revelar que tiene su cuarto en casa de Nodal y Ángela Aguilar

Kunno, ha vuelto a encender las redes sociales tras compartir detalles inéditos de su estrecha relación con Christian Nodal y Ángela Aguilar. Durante un reciente encuentro con los medios; el influencer sorprendió al revelar que cuenta con su propio espacio asignado dentro de las residencias de la famosa pareja.

El influencer generó gran sorpresa en las redes sociales tras explicar que tiene un cuarto propio en la casa de Nodal y Ángela Aguilar. Aunado a esto; el creador de contenido aprovechó su encuentro con los medios para defender a sus amigos de la polémica relacionada con la habitación de Inti.

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Nodal y Ángela Aguilar tiene una habitación para Kunno

Entre risas y bromas, Kunno abordó las especulaciones sobre qué tan integrado está en el círculo íntimo del matrimonio. Al ser cuestionado de forma directa sobre si posee un cuarto exclusivo para él, confesó que los cantantes siempre le han asignado un lugar especial y esto incluye un espacio en su casa.

"O sea, según yo sí. Me han dicho: 'esta es tu habitación'. Tengo un cuarto en la casa de Zacatecas cuando voy con ellos", explicó, bromeando también con que ya se considera un "hijo adoptivo" de la dinastía Aguilar e ironizando con gran humor sobre ganarse el codiciado apellido.

Kunno defiende a la pareja de la polémica sobre el cuarto de Inti

Esta llamativa declaración surgió justo cuando el influencer salió en defensa de Nodal y Ángela debido a la ola de comentarios negativos que la pareja recibió en plataformas digitales. La controversia se desató luego de que Nodal presumiera públicamente la lujosa habitación de su pequeña hija, Inti, en su casa de Houston.

Muchos internautas criticaron fuertemente el diseño del espacio, argumentando que elementos como una cama grande, ciertos jarrones y un libro personalizado no eran aptos para una menor de dos años. Ante esto; Kunno defendió a la pareja y a Nodal por las fuertes críticas.

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"A mí me dejan en la mía (mi habitación), en la de Kunno. No entro a otras habitaciones, yo tengo mi habitación y no me meto a los otros cuartos... pero si alguien sabe diseñar mejor, que por favor nos invite, siempre se aceptan colaboraciones". comentó el influencer en su encuentro con los medios.

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