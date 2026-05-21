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Cruz Azul vs. Pumas en vivo: resultado y goles al momento de la final de ida de la Liga MX 2026

Cruz Azul y Pumas disputan la ida de la final del Clausura 2026 en una serie que definirá al nuevo campeón de la Liga MX.

Ana García

Por Ana García

21 de may de 2026

1 min

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Se juegan los primeros 90 minutos
Se juegan los primeros 90 minutos / Cuartoscuro

La gran final del Clausura 2026 ya comenzó y el duelo entre los históricos Cruz Azul y Pumas UNAM mantiene al futbol mexicano al filo del asiento. La Máquina recibe a los universitarios en el partido de ida disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en una serie que promete emociones rumbo al título de la Liga MX.

Ambos equipos llegan con gran momento futbolístico tras eliminar a Chivas y Pachuca, respectivamente, y ahora buscan tomar ventaja antes del choque definitivo en Ciudad Universitaria. Además, la final marca el regreso de dos técnicos mexicanos en una serie por el campeonato, con Efraín Juárez y Joel Huiqui como protagonistas en los banquillos.

El encuentro puede seguirse completamente en vivo con minuto a minuto, goles y estadísticas en distintas plataformas deportivas y transmisiones de televisión abierta y streaming.

Llegó la Máquina a la gran cita

11 inicial de Pumas

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