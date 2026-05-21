Coca Cola Flow Fest ya tiene fechas para este 2026; ¿cuándo comienza la venta de boletos?

Los organizadores del Coca-Cola Flow Fest acaban de revelar las fechas oficiales para su edición de este 2026. El festival de reguetón y música urbana mantendrá su tradicional formato de fin de semana dentro de la Ciudad de México (CDMX) durante el próximo mes de noviembre.

El evento de música se tiene programado para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más importantes de la capital que ha albergado a ediciones más exitosas del evento. Con esto; la información faltante es la fecha en la que dará inicio la venta de entradas.

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¿Cuándo comienza la venta de boletos del Coca Cola Flow Fest 2026?

De acuerdo con la información dada por los organizadores, la distribución oficial estará a cargo de la plataforma digital Ticketmaster México. Esto significa que operará mediante el conocido mecanismo de fases progresivas, implicando que los costos aumentarán conforme se agoten las etapas.

Aunque se sabe la boletera encargada y las fechas del Coca Cola Flow Fest 2026, se ha dado informado que en próximos días se darán a conocer los días específicos para las ventas especiales, siendo las preventas bancarias y la apertura general por lo que se recomienda estar atento a los canales oficiales del evento.

¿Qué artistas estarán presentes en el festival?

Aunque todavía no se ha anunciado el esperado lineup de artistas que estarán para esta nueva edición, se sabe que los horarios de ambas jornadas están programados para iniciar a las 14:00 horas y concluir a las 02:00 horas de la madrugada. Siendo 12 horas totales para disfrutar de la música urbana.

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