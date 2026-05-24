Acusan de tres cargos a Shia LaBeouf tras altercado en Nueva Orleans.

El caso de Shia LaBeouf ha dado un nuevo vuelco, y es que, las autoridades de Nueva Orleans han acusado al actor de manera formal por tres cargos de agresión simple. Esto después de que Shia se viera involucrado en una serie de altercados físicos y disturbios en la ciudad.

Los incidentes tuvieron lugar durante las celebraciones de la tradicional fiesta de Mardi Gras, fiestas en las que el actor fue detenido. Y es que LaBeouf actuó de manera agresiva tras consumir alcohol en un bar, llevando a las autoridades del establecimiento a expulsarlo del mismo.

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¿Cómo fue la detención de Shia LaBeouf en Nueva Orleans?

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado martes 17 de febrero, cuando la policía fue alertada de una riña en las inmediaciones del bar Royal Street Inn & R Bar, cerca del famoso Barrio Francés. Según los informes oficiales de las víctimas y testigos; Shia LaBeouf actuó de manera agresiva tras consumir alcohol, siendo expulsado del bar.

Afuera del local la situación creció, LaBeouf arremetió a golpes contra el gerente del bar y contra un cliente que intentaba calmar la situación. Tras retirarse del lugar, regresó y golpeó en la nariz a un segundo hombre, varios de los agredidos declararon que, durante el altercado, el actor gritó e lanzó insultos de carácter homófobo.

🇺🇸 | El actor Shia LaBeouf fue arrestado por un ataque de ebriedad en Nueva Orleans.



Se dice que el domingo por la noche se presentó en un bar abierto las 24 horas, borracho y sin camisa, intentando ponerse detrás de la barra para "ser un barman famoso".pic.twitter.com/EN2wzSLLnE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 18, 2026

Testigos de las agresiones actuaron y retuvieron al actor mientras llegaban las autoridades. LaBeouf recibió atención médica por parte de paramédicos y fue arrestado inicialmente bajo dos cargos; sin embargo, las autoridades de la ciudad han acusado al actor de tres cargos de agresión.

¿De qué es acusado Shia LaBeouf en Nueva Orleans?

Shia LaBeouf es acusado de tres cargos de agresión simple, para poder llevar su proceso judicial en libertad, un juez de Luisiana le impuso una fianza de 100 mil dólares bajo condiciones estrictas. El tribunal ordenó al actor ingresar a un programa de tratamiento para el abuso de sustancias y someterse a pruebas semanales de detección de drogas.

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