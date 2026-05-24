Roger González, ex conductor de “Venga La Alegría” es atacado por animal venenoso

El conductor y empresario Roger González, recordado por su etapa en el programa matutino "Venga la Alegría", alarmó a sus seguidores tras revelar que sufrió un fuerte ataque por parte de un animal marino venenoso durante sus recientes vacaciones en la playa.

El conductor usó su cuenta de Instagram para relatar a detalle el ataque que sufrió, además de agradecer al servició médico que le dio atención. El video generó sorpresa entre sus seguidores, además de varios comentarios de preocupación sobre su estado de salud tras el ataque.

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¿Cómo fue el ataque del animal venenoso a Roger González?

El incidente ocurrió en las playas de Nuevo Vallarta, Nayarit, según lo relatado por Roger, mientras disfrutaba de un día relajado nadando en el mar. De un momento a otro, comenzó a sentir un dolor punzante e intenso ardor en el brazo. Al revisar qué le sucedía, descubrió que una medusa se le había enredado por completo en la extremidad.

González relató que intentó quitársela usando la misma agua del mar para evitar tocar los tentáculos directamente con su otra mano y empeorar la situación. Al salir del agua, la situación se complicó rápidamente. El conductor buscó el apoyo de un salvavidas, quien lo trasladó a su hotel para recibir asistencia médica.

En cuestión de minutos, los síntomas escalaron gravemente: el dolor se extendió hacia el área del pecho, comenzó a perder la fuerza para mantenerse en pie y presentó vómito constante debido a la intensidad del veneno. Afortunadamente, el equipo médico del lugar actuó de inmediato inyectándole un antídoto para contrarrestar la toxina de la medusa.

¿Cómo se encuentra el ex conductor de “Venga La Alegría” tras el ataque?

Tras estabilizarse y notar una mejoría notable en su salud, Roger compartió un video en sus redes sociales mostrando las marcas y heridas que le quedaron en el brazo. El conductor reflexionó sobre el tremendo susto que vivió, asegurando que este tipo de experiencias te hacen reconsiderar y valorar la vida de una manera mucho más profunda.

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