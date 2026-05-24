En peligro ganaderías de Tenabo en Campeche por la sequía y calor extremo

En total peligro se encuentran todas las ganaderías del municipio de Tenabo por las reses qué pierden peso por la falta de pasto, ocasionado por la alta sequía y quemas agrícolas. Cada rancho urge auxiliar a los productores con pacas forrajeros y melaza, explicó el líder de la Sociedad Ganadera local Ezequias Moo Tun, quien dijo que hasta la fecha los animales no han fallecido, pero es difícil seguir con su alimentación.

Aclaró que pocos ganaderos tienen pasto verde o sistema de riego para que subsistan sus reses y no tengan que pasar esta sequía. El calor deshidrata a los animales, no quieren salir al campo y podrían perderse algunas reses en ranchos del municipio. No existen apoyos de insumos como antes, que los daba la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (SDA), dijo el líder ganadero, quien busca alternativas para las reses.

“Las pláticas se dieron en la expo feria pasada y ahora que recorrimos varios lugares los animales no tienen alimentos para seguir resistiendo, algunos ganaderos buscan pasto forrajero en los campos menonas para poder soportar la hambruna ganadera”.

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“Solo quienes tienen sus animales en camino de la costa pueden aguantar y quienes lo tienen por el lado de Kanki es difícil su situación, aunque algunos lo están mal vendiendo para que no mueran al rancho”, estimo Ezequias Moo Tun.

Manuel Moo Canul, primer líder ganadero de Tenabo, dijo que sus reses están por la costa y que poco pasto les queda para la época de Estiaje. Esperan comprar pacas para la otra semana y que inicien las precipitaciones pluviales de la temporada, ya que no solo afecta a los ganaderos sino también a la apicultura, al parecer la cosecha está culminando y falta un mes para seguir cosechando. Urgen las lluvias, aseguraron ambos ganaderos de la ciudad del Holoch.