Lesslie Polinesia explota por la filtración de fotos con el rostro de su bebé

Hace un tiempo, Lesslie Polinesia causó gran revuelo en redes sociales, pues desde que se dio a conocer que se convertiría en madre, son muchos los seguidores que se emocionaron y disfrutaron con ella su proceso. Sin embargo, todo parece indicar que una problemática ha surgido.

Todo esto ha sido generado porque comenzaron a circular algunas imágenes en donde se muestra el rostro de su hija, Alquimia.

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Recordemos que, fue en el 2023 cuando la influencer se convirtió en madre de una niña, pese a las complicaciones que presentó, tanto Lesslie Polinesia como Alquimia se encuentran de lo mejor y sin complicaciones de salud.

Lesslie Polinesia explota por filtración de fotos de su hija

La creadora de contenido tuvo un encuentro con diferentes medios de comunicación, entre ellos ‘Venga La Alegría’, donde habló de la filtración de las fotos de su hija, la cual ha revelado es muy dolorosa y molesta.

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“Sí duele, molesta mucho porque al final uno como mamá busca… o sea, yo desde hace 15 años comparto mi vida y poder compartir todavía esa parte de mí como mamá es como tener estas herramientas o esta seguridad para ella y que lo filtren es doloroso, porque ya no me quedo con ganas de querer compartir o seguir compartiendo esta parte con mi hija”

Cabe mencionar que Lesslie Polinesia no es la única famosa que tomó la decisión de mantener la vida de sus hijos alejada de la opinión pública, pues varios famosos consideran que los pequeños deben llevar una vida lejos de los reflectores.

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