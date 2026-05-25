Livia Brito reveló que perdió a su bebé por una complicada enfermedad

Una de las actrices más polémicas en los últimos años, es la cubana Livia Brito, quien en diferentes ocasiones ha estado en el ojo del huracán. Sin embargo, en esta ocasión decidió abrir su corazón y revelar uno de los momentos más complicados de su vida.

La actriz decidió compartir que vivió un aborto espontáneo, ya que presentó problemas de salud relacionados con la endometriosis, por lo que perdió a su bebé en ese momento.

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Livia Brito reveló que perdió a un bebé por un aborto espontáneo

Aseguró que durante mucho tiempo se tuvo que someter a tratamientos hormonales, y procedimientos para ser mamá, esto por temas de salud y antecedentes familiares, esto lo reveló en una entrevista para el matutino ‘Hoy’, donde también reveló que se embarazó poco después de sus 20 años.

“Me pasó que sí me embaracé, pero por lo mismo de tanto estrés que tenía, tuve un aborto espontáneo”

Compartió que uno de sus sueños era convertirse en madre, al grado de buscar varias alternativas para poder embarazarse.

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“Yo desde chiquita quería ser mamá”

Pese a todo, actualmente a sus 39 años ya no está segura si le gustaría convertirse en madre pese al instinto maternal que tiene.

"Ya es un proceso en el que digo: 'Híjole, ya no quiero ser mamá. Sí tenía muchísima ilusión de ser mamá, me encantan los niños, tengo una (...) o sea, como un instinto y un despertar. Y yo veo un niño y yo digo: 'Ay, qué lindo'".

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