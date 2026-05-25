Regresa “Mochila Segura": Codhecam alista protocolo escolar tras violencia en planteles de Campeche

A pesar de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales han considerado violatorios de derechos e inconstitucionales los operativos "Mochila Segura" en varios estados del país, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche aseguró que no está cerrada la puerta para su aplicación en la entidad.

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Por tal motivo, el organismo autónomo colabora con la Secretaría de Educación en la elaboración de un protocolo de actuación para garantizar que no se transgreda ningún derecho de las infancias y adolescencias en las 545 escuelas de la geografía estatal donde se implementaría esta estrategia. La medida surge tras recientes amenazas de tiroteo y hechos de violencia registrados en centros educativos. De acuerdo con la Seduc, el operativo estará dirigido a 83 mil 600 estudiantes, distribuidos en 45 mil 544 de secundaria y 38 mil 056 de nivel preparatoria.

Al respecto, la presidenta de la Codhecam, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, explicó que desde hace más de un mes trabaja con la autoridad educativa para diseñar un protocolo de revisiones preventivas en los planteles, bajo criterios que respeten la dignidad y el marco constitucional vigente. La ombudsperson reconoció que esta medida de seguridad cobra fuerza tras incidentes preocupantes en el estado, entre ellos alertas sobre posibles ataques armados y el hallazgo de objetos de riesgo dentro de algunas escuelas.

Rodríguez Mejía remarcó que los criterios nacionales no constituyen una prohibición absoluta, sino que determinaron que las revisiones anteriores se realizaron sin proteger la privacidad e integridad de los alumnos. Ante ello, asentó que cualquier estrategia en Campeche deberá evitar la exposición pública de los estudiantes, impedir acciones que ocasionen afectaciones psicológicas y establecer procedimientos claros.

La titular de la Codhecam enfatizó que la participación de los padres de familia será indispensable, ya que el primer filtro preventivo debe realizarse desde el hogar. Asimismo, cualquier inspección requerirá la autorización expresa de los tutores. Finalmente, informó que ya existe un primer borrador del protocolo, el cual seguirá enriqueciéndose para contar con una herramienta que prevenga riesgos sin vulnerar la privacidad de los menores.

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JGH