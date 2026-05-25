Por esta razón no habrá clases en Yucatán este viernes 29 de mayo según la Segey

Luego de tener varios días sin clases durante el mes, el viernes 29 de mayo, estudiantes de Yucatán disfrutarán de otro periodo de asueto, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey).

De acuerdo con el calendario de la Segey, las actividades serán suspendidas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria debido a que se tendrá el Consejo Técnico Escolar del 2026.

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El Consejo Técnico Escolar (CTE), son reuniones de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que se realizan previo al inicio del ciclo escolar, así como el último viernes de cada mes.

Estas las conforma el director del centro educativo y la totalidad del personal docente del mismo, con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos.

En el CTE se busca reflexionar sobra la situación de cada escuela, con el fin de analizar, compartir puntos de vista, estrategias, materiales y lecturas que ayudarán a la toma de decisiones para establecer una sola política de escuela siempre en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

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Por ello, las clases para estudiantes de nivel básico son suspendidas cada último viernes del mes, y en este caso, las actividades se retomarán con normalidad el lunes 1 de junio.

Posteriormente, comenzarán las últimas semanas de clases, ya que de manera oficial el viernes 26 de junio termina el ciclo escolar 2025-2026.