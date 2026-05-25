Segob y SEP llaman a la CNTE a retomar diálogo tras protestas en CDMX

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública hicieron un llamado conjunto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para retomar el diálogo institucional, luego de las protestas realizadas este lunes en la Ciudad de México.

A través de un comunicado, ambas dependencias reiteraron su disposición permanente a la concertación y a la construcción de acuerdos con el magisterio disidente.

El pronunciamiento se dio en el contexto de las movilizaciones encabezadas por integrantes de la CNTE en la capital del país, como parte de sus demandas laborales y educativas.

El Gobierno de México sostuvo que el diálogo no debe entenderse únicamente como una conversación, sino como un proceso para transformar en conjunto la realidad educativa. Por ello, insistió en que mantiene abierta la comunicación con maestras y maestros para revisar sus planteamientos y buscar rutas de atención.

Gobierno reconoce derecho a la manifestación pacífica

En el comunicado, Segob y SEP reconocieron el derecho de las y los docentes a la libre expresión y a la manifestación pacífica. Sin embargo, pidieron privilegiar las vías institucionales para atender las demandas del magisterio.

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El llamado ocurre después de una jornada de protestas en la Ciudad de México, donde contingentes de la CNTE se movilizaron para exigir respuestas a sus pliegos petitorios. Las autoridades federales señalaron que la intención es evitar que el conflicto escale y mantener canales formales de negociación.

Segob y SEP ofrecen instalar mesa de trabajo con la CNTE

Las dependencias federales reiteraron a las representaciones de la Coordinadora su disposición para instalar una mesa de trabajo con las instituciones competentes.

El objetivo de este espacio sería revisar los planteamientos del magisterio, dar seguimiento a los temas ya expuestos y construir rutas viables de atención. Aunque el comunicado no detalla una fecha específica para el encuentro, sí confirma que el Gobierno federal mantiene abierta la posibilidad de diálogo.

CNTE mantiene presión por demandas educativas y laborales

La CNTE ha intensificado sus movilizaciones en la capital para exigir respuestas en materia educativa, laboral y administrativa. Entre sus demandas suelen figurar temas relacionados con condiciones de trabajo, derechos del magisterio y políticas educativas.

Con este nuevo llamado, el Gobierno de México busca encauzar las protestas hacia un proceso de negociación formal, mientras sostiene que la atención a las demandas debe realizarse mediante acuerdos institucionales.

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