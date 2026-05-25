“Mejor que regrese lo robado”: Sheinbaum lanza mensaje a “Alito” por caso de corrupción en Campeche

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un claro mensaje al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al referirse a las investigaciones que enfrenta por presuntos recursos de procedencia ilícita durante su gestión como gobernador de Campeche.

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Sin mencionarlo directamente por su nombre en todo momento, Sheinbaum señaló que, cuando se demuestre un acto de corrupción, es mejor que se regrese lo que se robaron, en lugar de optar únicamente por la prisión.

"Mejor que regrese lo robado. No es tanto de si se detiene a una persona. Cuando se demuestra, tiene que demostrarse evidentemente un acto de corrupción, pues es mejor que se regrese lo que se robaron, desde mi punto de vista", declaró la mandataria.

La presidenta enfatizó que esta sería una salida más conveniente para el pueblo, ya que los recursos recuperados podrían destinarse al bienestar social, en contraste con casos históricos donde, tras cumplir una sentencia, las personas mantenían los bienes obtenidos ilegalmente.

"Le conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener a una persona detenida y que después, cuando salga, goce de los recursos que se robó", añadió.

Sheinbaum aclaró que el caso depende de la Fiscalía General de la República y que no se trata de una decisión directa del Ejecutivo, aunque dejó entrever la posibilidad de mecanismos alternativos a la prisión, como la devolución de bienes.

Reacción de "Alito" Moreno

Horas más tarde, Alejandro Moreno respondió a las declaraciones de la presidenta a través de sus redes sociales y declaraciones a medios de comunicación, calificándolas como amenazas.

"Presidenta Sheinbaum, sigue usted con sus amenazas. Conmigo se equivoca", escribió el líder priista.

Moreno ha sido uno de los principales opositores al gobierno de Sheinbaum y ha mantenido un enfrentamiento constante con Morena desde hace varios años.

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