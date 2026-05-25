Mujer avienta camioneta contra jóvenes, afirmando que no conocen ella tiene la prioridad

Un par de jóvenes vivieron momentos muy tensos cuando una conductora se lanzó contra ellos, pues ella venía manejando y aventó su camioneta al cruce peatonal. Sin embargo, la respuesta de la mujer fue lo que sorprendió a los jóvenes y a los usuarios de las redes sociales.

Durante este incidente, la mujer no dudó en reclamarle a los jóvenes y les dijo que la prioridad es para los autos y no para los peatones, esta situación quedó capturada en video, por lo que fue bautizada como ‘Lady Tronchatoro’.

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Así fue el polémico momento que se hizo viral

Los jóvenes que pasaron por estos momentos no dudaron en difundir el video en las redes sociales, donde se puede ver que la mujer ya está estacionada dentro de un estacionamiento cuando fue confrontada.

“Esta señora casi nos atropella. Contexto: salimos de la uni y cruzamos la calle por el paso peatonal y esta señora aceleró y nos lanzó su camioneta"

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Cuando se acercaron a grabarla y decirle si sabía qué tenía que parar en el cruce para ceder el paso, la mujer no dudó en gritarles y mencionó que existe un reglamento de tránsito, donde los autos son los que tienen la prioridad.

“Escucha, uno, escucha uno, las leyes de tránsito dicen que aunque haya una raya peatonal los peatones se tienen que frenar. Primero, mi reina, lee los artículos y segundo, aquí párale”

#LadyTronchatoro Asegura que las leyes de tránsito dicen muy claramente que el peatón debe de "frenar" para que pasen primero los autos...¡ VAMONOS ALV ! 😂😂😂😂 pic.twitter.com/njGshTttNZ — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ (@Hechizero_38) May 24, 2026

Pero el conflicto no quedó ahí, pues una de las afectadas le comento: “Nosotras ya estábamos cruzando señora, qué hago”, a lo que la mujer implicada en el suceso contestó lo siguiente: “Lárgate de aquí, lárgate de aquí. Deja de estar estorbando, cuando aprendas a cruzarte, me avisas”. Al final, les reclamó que la estaban grabando.

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