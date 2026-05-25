Clima en Yucatán 26 de mayo: Habrá lluvias fuertes junto a intensas rachas de viento este martes

Durante este martes 26 de mayo continuará el ambiente muy caluroso en Yucatán al igual que la probabilidad de lluvias fuertes, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Indicó qye se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes debido al ingreso de humedad del mar Caribe y golfo de México, aunado a la formación de una vaguada térmica e inestabilidad en altura.

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Habrá vientos del sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del noreste y norte-noreste en el litoral de Yucatán.

Además, la Onda Tropical núm. 2 avanzará sobre Centroamérica, al Sur del territorio peninsular, en dirección al océano Pacífico oriental, reforzando la probabilidad de lluvias.

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En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 37 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 24 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 34 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 24 y 31 grados Celsius.

Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 24 grados y máximas de 29, mientras que en Valladolid el termómetro alcanzaría hasta los 35 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.