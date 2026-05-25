Lluvia y fuertes vientos provocan la caída de un árbol y apagones en José María Morelos

En el municipio de José María Morelos, luego de casi un mes de calor sofocante, la tarde de este lunes se registró una lluvia fuerte, con vientos y truenos: y como consecuencia de ello, Protección Civil reportó la caída de un árbol de mango en la colonia San Juan y corto circuito en cables de alta tensión que provocaron interrupción del servicio eléctrico en la colonia San A tonio Tuk.

Poco después de las 3 de la tarde empezó a azotar vientos fuertes en la ciudad, situación que provocó se interrumpir el servicio eléctrico entres ocasiones, aunque estos solo fueron por espacio de unos segundos.

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Luego empezó a llover ligeramente fuerte en la colonia centro, Guadalupe y Vicente Guerrero y torrencial en colonias como San Antonio Tuk y San Juan.

Derivado de los vientos fuertes y la lluvia torrencial, un árbol de mango ubicado en un predio de la colonia San Juan se cayó al ceder desde las raíces parte de las ramas cayeron sobre la calle.

Esa situación movilizó a la brigada de, Protección civil, quien se dio a la tarea de cortarlas y retirarlas de la vía pública para mantener libre esa vialidad.

En la colonia San Antonio Tuk, se interrumpió el servicio eléctrico luego de que, durante la lluvia, se registrará un corto circuito en los cables de alta tensión. En ese lugar llegaron técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para trabajar en el restablecimiento del servicio en la colonia.