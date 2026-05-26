Eiza González revela que compra bolsas de imitación para cuidar su dinero

Hace poco, Eiza González se volvió el centro de atención, pues la actriz hizo una revelación que sorprendió a más de uno de sus fans. Y es que, la joven estuvo de invitada en el programa ‘Hoy día’, donde reveló algunos detalles de su vida profesional y personal, pero lo que más sorprendió, es que aseguró que llegó a comprar bolsas de lujo de imitación, afirmando que busca cuidar su dinero y que las hacen muy bien.

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Eiza González revela que ha comprado bolsas de imitación

De acuerdo con sus palabras, en 2013 decidió mudarse de México con el objetivo de abrirse camino en Hollywood, aunque el camino ha sido complicado poco a poco lo ha logrado.

Sin embargo, durante la conversación en el programa, reveló que tiene un gusto por las bolsas de lujo, aunque aceptó que algunas son imitaciones, provocando que en redes sociales se hiciera viral.

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“Eiza González entiende nuestra vibe ganadora: lucir cara sin vaciar la cartera. ¿Estás de acuerdo?”.

Además, mencionó que cuando vivía en New York, fue a algunos lugares en donde vendían una réplicas perfectas como Chinatown, que es un barrio situado en Manhattan.

@hoydiatelemundo 💸✨ ¡A cuidar el dinerito! Eiza González sabe elegir las mejores imitaciones… porque una buena latina encuentra el glamour sin vaciar la cartera 😌👜 ♬ sonido original - hoydia

“Siempre vendían como las réplicas… ¡y las hacen muy bien! Yo nunca me gastaba dinero en bolsas, siempre me compraba mi repliquita en Chinatown o en las calles, en Times Square a veces las venden”, confesó Eiza González. “Eran carísimas y yo me la compré ahí por una mitad del precio, una cuarta, cuarta, cuarta parte del precio”.

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