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Investigan a conductora por accidente en Campeche

Un accidente en la avenida José López Portillo dejó a un joven de 26 años gravemente lesionado, quien permanece hospitalizado bajo atención médica especializada.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de may de 2026

1 min

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FGECAM mantiene bajo investigación a Crisandrea F.T.
FGECAM mantiene bajo investigación a Crisandrea F.T. / Especial

Por los delitos de lesiones y daños en propiedad ajena a título culposo, autoridades ministeriales mantienen bajo investigación a Crisandrea F.T., luego del accidente ocurrido sobre la avenida José López Portillo, donde un joven resultó gravemente lesionado.

Parte del poste quedó colgando sobre la banqueta sostenido únicamente por cables.

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El lesionado fue identificado como Adrián Uriel C.I., de 26 años, quien permanece hospitalizado debido a las heridas sufridas durante el percance, cuyo estado de salud es delicado y permanece bajo atención médica especializada.

Por su parte, la conductora se mantiene privada de la libertad en los separos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), mientras continúan las diligencias correspondientes, donde los delitos son considerados de carácter culposo o imprudencial. La imputada podría enfrentar el proceso en libertad conforme a lo establecido por la ley.

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JG

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