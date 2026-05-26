Investigan a conductora por accidente en Campeche

Por los delitos de lesiones y daños en propiedad ajena a título culposo, autoridades ministeriales mantienen bajo investigación a Crisandrea F.T., luego del accidente ocurrido sobre la avenida José López Portillo, donde un joven resultó gravemente lesionado.

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El lesionado fue identificado como Adrián Uriel C.I., de 26 años, quien permanece hospitalizado debido a las heridas sufridas durante el percance, cuyo estado de salud es delicado y permanece bajo atención médica especializada.

Por su parte, la conductora se mantiene privada de la libertad en los separos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), mientras continúan las diligencias correspondientes, donde los delitos son considerados de carácter culposo o imprudencial. La imputada podría enfrentar el proceso en libertad conforme a lo establecido por la ley.

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JG