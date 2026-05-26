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Desde diciembre no aparece: Quintana Roo se suma a la búsqueda de Jesús Manuel en Escárcega

Colectivos de Quintana Roo realizarán un operativo en Escárcega para buscar a Jesús Manuel Hidalgo, desaparecido desde diciembre de 2025.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

26 de may de 2026

1 min

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Colectivos de Quintana Roo apoyarán búsqueda de Jesús Manuel Hidalgo Flores en Escárcega.
Colectivos de Quintana Roo apoyarán búsqueda de Jesús Manuel Hidalgo Flores en Escárcega. / Alex Pech

Con el apoyo de colectivos de Quintana Roo, se implementará un operativo de búsqueda de Jesús Manuel Hidalgo Flores en su parcela de la comunidad de La Chiquita, en el municipio de Escárcega.

Parte del poste quedó colgando sobre la banqueta sostenido únicamente por cables.

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Su hermana Wendy declaró que cuentan con el respaldo de dos colectivos, quienes traen un canino para la localización de Jesús Manuel y, posiblemente, también equipo tecnológico que ayude a encontrarlo. Recordó que, a seis meses de que desapareciera, el 11 de diciembre de 2025, su última ubicación fue en su terreno de La Chiquita, por lo que en este sitio harán el recorrido de búsqueda.

Hermana denuncia falta de personal en la Vicefiscalía de Escárcega.
Hermana denuncia falta de personal en la Vicefiscalía de Escárcega. / Alex Pech

Reveló que ya solicitó el rastreo de su celular y la revisión de sus cuentas bancarias por si hubo algún movimiento en su estado de cuenta; sin embargo, la Vicefiscalía en Escárcega argumenta que no cuenta con el personal para hacer la búsqueda con todos los protocolos que establece la normatividad en la materia.

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JGH

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