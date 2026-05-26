Comemos Todos en Quintana Roo: Fechas de entrega del apoyo alimentario en mayo y junio

Durante los últimos días de este mes de mayo y los primeros de junio se estarán realizando las entregas de paquetes alimentarios de Comemos Todos en Quintana Roo.

Las entregas se realizarán en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y Othón P. Blanco.

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Felipe Carrillo Puerto

Jueves 21: Alcaldía de Tihosuco

Viernes 22: Alcaldía de Chunhuhub

Lunes 25: Alcaldía de Noh-Bec

Martes 26: Domo de la Loc. Chun-Yah

27, 28 y 29: ICAT Felipe Carrillo Puerto

Benito Juárez

22 y 25 de mayo: Centro de Justicia para la Mujer, SM 94

22 y 25 de mayo: Domo Dep. Sm 77

26, 27 Y 28 de mayo: FARO, SM 259

26, 27 Y 28 de mayo: Inst. Municipal de la Mujer, Col. Avante

29 de mayo y 01 de junio: COBUS, SM 236

02, 03 y 04 de junio: Inst- Municipal de la Mujer, SM 247

02, 03 y 04 de junio: COBUS, SM 99

05 y 08 de junio: COBUS, SM 220

05 y 08 de junio: Expl. Cívica, Durango/Bonfil

Miércoles 10 de junio: COBUS, SM 217

09 y 10: COBUS, SM 103

Playa del Carmen

Lunes 25 de mayo: CDC de Pto. Aventuras

Martes 26 de mayo: Eleonora Mendoza A.C.

Miércoles 27 de mayo: Club Corazón A.C.

Viernes 29 de mayo: ICAT Ejidal

01 y 02 de junio: CDC de la Col. Colosio

Othón P. Blanco

Lunes 25 de mayo: Oficina del Ejido Sac-Xan, en Ucum

Martes 26 de mayo: Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo Gómez

Miércoles 27 de mayo: Domo Dep. Alcaldía Nicolás Bravo

Jueves 28 de mayo: Domo Dep. Loc. Calderitas

Viernes 29 de mayo: CDC Hábitat III

Lunes 01 de junio: CDC Hábitar II

Martes 02 y miércoles 03 de junio: CDC HábitaT I

Requisitos