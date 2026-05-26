Comemos Todos en Quintana Roo: Fechas de entrega del apoyo alimentario en mayo y junio

Durante los últimos días de este mes de mayo y los primeros de junio se estarán realizando las entregas de paquetes alimentarios de Comemos Todos en Quintana Roo.
Las entregas se realizarán en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y Othón P. Blanco.
Noticia Destacada
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Felipe Carrillo Puerto
- Jueves 21: Alcaldía de Tihosuco
- Viernes 22: Alcaldía de Chunhuhub
- Lunes 25: Alcaldía de Noh-Bec
- Martes 26: Domo de la Loc. Chun-Yah
- 27, 28 y 29: ICAT Felipe Carrillo Puerto
Benito Juárez
- 22 y 25 de mayo: Centro de Justicia para la Mujer, SM 94
- 22 y 25 de mayo: Domo Dep. Sm 77
- 26, 27 Y 28 de mayo: FARO, SM 259
- 26, 27 Y 28 de mayo: Inst. Municipal de la Mujer, Col. Avante
- 29 de mayo y 01 de junio: COBUS, SM 236
- 02, 03 y 04 de junio: Inst- Municipal de la Mujer, SM 247
- 02, 03 y 04 de junio: COBUS, SM 99
- 05 y 08 de junio: COBUS, SM 220
- 05 y 08 de junio: Expl. Cívica, Durango/Bonfil
- Miércoles 10 de junio: COBUS, SM 217
- 09 y 10: COBUS, SM 103
Playa del Carmen
- Lunes 25 de mayo: CDC de Pto. Aventuras
- Martes 26 de mayo: Eleonora Mendoza A.C.
- Miércoles 27 de mayo: Club Corazón A.C.
- Viernes 29 de mayo: ICAT Ejidal
- 01 y 02 de junio: CDC de la Col. Colosio
Othón P. Blanco
- Lunes 25 de mayo: Oficina del Ejido Sac-Xan, en Ucum
- Martes 26 de mayo: Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo Gómez
- Miércoles 27 de mayo: Domo Dep. Alcaldía Nicolás Bravo
- Jueves 28 de mayo: Domo Dep. Loc. Calderitas
- Viernes 29 de mayo: CDC Hábitat III
- Lunes 01 de junio: CDC Hábitar II
- Martes 02 y miércoles 03 de junio: CDC HábitaT I
Requisitos
- Original de identificación oficial vigente con fotografía
- Hoja impresa del Folio de Persona Beneficiaria del Programa, Comemos Todos 2026
- Tarjeta Comemos Todos (si eres de nuevo ingreso, la tarjeta se entregará el mismo día de la entrea del apoyo alimentario).