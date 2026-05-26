Toluca vs. Cruz Azul: fecha y sede oficial del Campeón de Campeones 2026

Después de conquistar el Clausura 2026 tras vencer a Pumas en Ciudad Universitaria, Cruz Azul ya tiene un nuevo reto en el horizonte: disputar el partido por el Campeón de Campeones frente a Toluca.

La Máquina consiguió su boleto a este encuentro gracias al título obtenido bajo el mando de Joel Huiqui, mientras que los Diablos Rojos llegan como campeones del Apertura 2025, por lo que ambos definirán al mejor equipo de la temporada 2025-26 del futbol mexicano.

El encuentro entre Toluca y Cruz Azul se jugará el próximo sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, recinto que volverá a albergar este partido por décima ocasión consecutiva.

Hasta el momento, la Liga MX no ha confirmado el horario oficial del compromiso, aunque se espera que los detalles sean revelados en las próximas semanas conforme se acerque el inicio del Apertura 2026.

El duelo se celebrará apenas una semana después del arranque del nuevo torneo del futbol mexicano, por lo que ambos equipos tendrán que llegar rápidamente en ritmo competitivo para pelear por otro trofeo.

Además, el partido tendrá un ingrediente especial, ya que Toluca llega como el vigente campeón del certamen luego de haber derrotado al América en la edición pasada, mientras que Cruz Azul buscará volver a conquistar este título por primera vez desde 2021.

Con dos de los equipos más fuertes del último año futbolístico en México, el choque entre Toluca y La Máquina promete convertirse en uno de los encuentros más atractivos del verano para la afición de la Liga MX.