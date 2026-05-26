Mérida prevé fuerte derrama económica por turismo de verano y visitantes del Mundial

Tras un mes marcado por una intensa actividad turística, deportiva y de congresos, Mérida se prepara para la temporada vacacional de verano con expectativas positivas para el sector hotelero.

Armando Casares Espinosa, secretario técnico de la Unidad de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, informó que la ciudad proyecta una importante llegada de visitantes nacionales e internacionales durante los próximos meses por el Mundial de futbol.

Aunque Yucatán no será sede oficial de la Copa Mundial, autoridades municipales han puesto en marcha estrategias para atraer a turistas que viajen a México por el evento deportivo y deseen conocer otros destinos del país.

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Entre las acciones destaca la campaña Entre gol y gol, diseñada para posicionar a Mérida como una alternativa turística para quienes busquen permanecer algunos días entre partidos o extender su estancia después del torneo.

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La estrategia de promoción contempla difusión en plataformas digitales y mercados internacionales, así como alianzas con aerolíneas, empresas de transporte y plataformas turísticas. Con ello, el Ayuntamiento busca incrementar la presencia de visitantes y fortalecer la actividad económica vinculada al turismo durante el verano.

El objhetivo es que la ocupación hotelera alcance el 70 por ciento en este verano.

Casares Espinosa destacó que mayo ha sido un mes favorable para la economía turística gracias a la realización de eventos nacionales e internacionales. Entre ellos mencionó competencias de la Olimpiada Nacional en disciplinas acuáticas, los congreso de Escuelas Montessori, con mil 750 asistentes, y el Nacional de Onexpo, que reunió a cerca de 2 mil 500 participantes. A estas actividades se sumó un torneo nacional de pádel.