¿Quién es Roberto Tello? El actor acusado por Yuliana Peniche de presunto robo

El actor y comediante Roberto Tello, conocido popularmente como “El Coreano”, se encuentra en medio de la polémica después de que la actriz Yuliana Peniche lo acusara públicamente de presuntamente haber sustraído regalos durante una fiesta de cumpleaños realizada en la Ciudad de México.

La controversia comenzó luego de que Peniche revelara en televisión que tanto Roberto Tello como su esposa habrían tomado varios obsequios de diseñador mientras se desarrollaba la celebración organizada en 2023 dentro del restaurante Bárbaro, ubicado en el Hipódromo de las Américas

De acuerdo con la actriz, días después del evento notó que faltaban algunos regalos y decidió revisar las cámaras de seguridad del lugar. Según su versión, en los videos se observaría al actor y a su pareja guardando artículos dentro de una bolsa de manera discreta.

Yuliana Peniche aseguró que confrontó directamente a Roberto Tello después de ver las grabaciones, aunque, según relató, el actor negó inicialmente cualquier responsabilidad relacionada con los objetos desaparecidos.

La actriz también señaló que, tras enterarse de la existencia de los videos, el comediante le pidió que no hiciera pública la situación. Posteriormente, según Peniche, únicamente le habrían sido devueltos dos de los cinco regalos que desaparecieron aquella noche.

Hasta ahora, Roberto Tello no ha emitido una respuesta amplia sobre las acusaciones y únicamente evitó profundizar en el tema cuando fue cuestionado por medios de comunicación.

¿Quién es Roberto Tello? Roberto Tello es un actor originario de la Ciudad de México que construyó una larga carrera en televisión y comedia. El apodo de “El Coreano” proviene de sus raíces familiares por parte materna.

Antes de consolidarse como actor, intentó ingresar en varias ocasiones al Centro de Educación Artística de Televisa, aunque no logró ser aceptado. Su oportunidad en televisión llegó tras participar en un festival musical, lo que posteriormente le abrió las puertas en producciones televisivas.

A lo largo de su trayectoria participó en exitosas series y telenovelas como Papá Soltero, Una familia de diez, Dos mujeres, un camino y Muchachitas, entre otros proyectos reconocidos de la televisión mexicana.

Mientras tanto, las declaraciones de Yuliana Peniche continúan generando debate en redes sociales, donde usuarios se mantienen atentos a cualquier postura oficial o posible aclaración sobre el caso.