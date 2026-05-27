Chino Huerta se mete de nuevo en la pelea por ir al Mundial 2026 con México

La Selección Mexicana sorprendió este miércoles al confirmar la incorporación de César “Chino” Huerta a la concentración encabezada por Javier Aguirre en California, una decisión que reabre la pelea por un lugar en la lista definitiva rumbo al Mundial 2026. El atacante mexicano trabajará junto al grupo previo a los amistosos frente a Australia y Serbia, en lo que podría convertirse en su última oportunidad para convencer al cuerpo técnico.

El anuncio llamó especialmente la atención porque durante meses se consideró que el delantero del RSC Anderlecht estaba prácticamente descartado de la Copa del Mundo debido a la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas desde octubre del año pasado. En el mismo comunicado también se confirmó la llegada de Raúl Jiménez, quien se unirá a los entrenamientos del

La presencia del Chino Huerta genera expectativa porque semanas atrás el propio Javier Aguirre había adelantado que los partidos amistosos servirían prácticamente para trabajar con la base definitiva de los 26 futbolistas que representarán a México en el Mundial. Después del duelo amistoso contra Ghana, el estratega realizó varios recortes y dejó fuera a algunos sparrings que acompañaban la preparación.

Entre los jugadores que dejaron la concentración se encuentran Óscar García, Denzell García, Eduardo Águila, Luis Rey, Iker Fimbres e Isaías Violante, lo que abrió espacio para que elementos con experiencia internacional pudieran integrarse en la recta final de la preparación mundialista.

Actualmente, la base de la Selección Mexicana ya cuenta con futbolistas consolidados tanto de la Liga MX como del extranjero. Nombres como Edson Álvarez, Santiago Giménez, Guillermo Ochoa, Orbelín Pineda, Julián Quiñones, Luis Chávez y Alexis Vega ya trabajan bajo las órdenes del “Vasco”, mientras que la incorporación de Huerta podría responder también a las dudas físicas alrededor de algunos atacantes.

De acuerdo con distintos reportes, uno de los jugadores que mantiene bajo observación al cuerpo técnico sería Alexis Vega, situación que habría provocado que el llamado de Huerta tomara fuerza en los últimos días. Esto dejaría abierta la posibilidad de un movimiento de última hora antes de que México entregue la lista oficial el próximo 1 de junio.

El regreso del exjugador de Pumas cobra todavía más relevancia por el complicado proceso físico que atravesó durante los últimos meses. Tras sufrir molestias en el pubis mientras jugaba en Bélgica, el delantero tuvo que someterse a una cirugía y posteriormente volvió a recaer, lo que incluso obligó a una segunda intervención quirúrgica durante marzo.

A pesar de ese panorama, el atacante logró volver a la actividad con el Anderlecht a inicios de mayo y aseguró sentirse nuevamente en condiciones para competir al máximo nivel. Ahora, el Chino Huerta intentará aprovechar estos amistosos ante Australia y Serbia para convencer a Javier Aguirre de incluirlo en la lista final que disputará el Mundial 2026.