Exigen justicia: captan momento en que mototaxista se lleva a abuelita para robar su pensión en Dzitbalché

Comerciantes locales se sumaron a la indignación ciudadana y difundieron videos de seguridad para identificar a un mototaxista que privó de su libertad a una mujer de la tercera edad, la llevó fuera de la ciudad y la despojó de toda su pensión de adulto mayor, así como de sus alhajas de oro.

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Varios establecimientos de la "Cuna de los Cantares" revisaron sus cámaras de vigilancia, logrando captar el momento en que la víctima viajaba a bordo de la unidad del presunto delincuente, quien ahora se encuentra prófugo tras verse descubierto en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, el chofer desvió su ruta y condujo a la mujer hacia la carretera estatal a Uxmal. En ese tramo, el individuo la despojó de su dinero en efectivo y de las prendas de oro que portaba. Por fortuna, no le causó daño físico, pero la dejó abandonada a su suerte en medio del monte. Un campesino que pasaba por la zona la auxilió y la trasladó a la cabecera municipal de Dzitbalché, donde conocidos la ayudaron a regresar a su hogar en la comunidad de San Antonio Sahcabchén.

Exigen castigo ejemplar para el responsable

La abuelita fue abandonada en una zona monte y posteriormente auxiliada por un campesino. / Erik Caamal

María Agustina Cen Chan, hija de la afectada, detalló que se dio a la tarea de recorrer diversos domicilios y comercios para solicitar los videos de monitoreo. Gracias a esto, se pudo comprobar cómo el conductor trasladó a la abuelita fuera de la ciudad sin su consentimiento, lo que podría tipificarse como un delito grave, además del robo con violencia.

La denunciante precisó que su madre, María del Socorro Chan Tuyub, de 72 años de edad, pretendía utilizar el dinero de su apoyo federal para comprar la despensa y los alimentos de su hogar; sin embargo, la dejaron sin un solo centavo.

La familia y los habitantes de la región exigieron la inmediata intervención de la Fiscalía General del Estado para capturar al responsable con base en las evidencias visuales, y demandaron un castigo ejemplar para evitar que este tipo de agresiones contra sectores vulnerables se vuelvan a repetir.

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JGH