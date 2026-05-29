Alejandro González Iñárritu aplaude que México tenga una mujer como presidenta

Alejandro González Iñárritu decidió hablar sobre el gobierno actual de nuestro país, por lo que mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es un gran triunfo para los mexicanos.

Recordemos que el cineasta estuvo presente en la biblioteca de El Colegio Nacional, donde ingresó como el primer cineasta en su historia. El director de cine, aseguró que el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, es una victoria por todo el tiempo que fueron minimizadas las capacidades de las mujeres.

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“Es un gran triunfo, en todo, en inteligencia, en que realmente haya una posibilidad de que ese machismo entienda perfectamente que las mujeres nos traen al mundo. Ellas crean la vida. Esa es la verdad”.

El famoso ya forma parte de El Colegio Nacional, siendo el primer cineasta admitido en la institución fundada en 1943, un hecho que él mencionó como un reconocimiento para el cine “como forma de reflexión, memoria y lenguaje”.

Tras ser admitido por dicha institución, el cineasta se convirtió en el miembro número 113, de los cuales actualmente hay 37 activos.

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Finalmente, reconoció la inteligencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una frase contundente.

“La sabiduría que hay, la inteligencia, es un hecho, por eso es un gran gran triunfo que haya una Presidenta”.

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