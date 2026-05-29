Tercer día de búsqueda intensiva en Escárcega: Rastrean indicios del empleado municipal desaparecido

La incertidumbre y la esperanza se entrelazan en el sur de Campeche. Por tercer día consecutivo, un despliegue interinstitucional y comunitario recorre el terreno en Escárcega, con el único objetivo de encontrar pistas sobre el paradero de Jesús Manuel Hidalgo Flores, empleado del ayuntamiento desaparecido desde diciembre de 2025.

El operativo ha movilizado a autoridades de distintos niveles y, de manera muy profunda, a familias que comparten el mismo dolor de tener a un ser querido ausente.

Un esfuerzo conjunto por la localización en Campeche y Quintana Roo

Las labores en la colonia rural La Chiquita están siendo coordinadas por Javier Jesús Quintero Arvea, titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Campeche (CLBP). Sin embargo, el esfuerzo no es aislado; refleja una cooperación regional clave en la península de Yucatán.

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En el sitio trabajan de la mano:

-La Guardia Nacional y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC)

-Agentes de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) con destacamento en Escárcega

-La Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (FEPDNL)

-La Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas del estado de Quintana Roo

-Elementos de Protección Civil y el binomio canino K9 "Kilo", una pieza fundamental gracias a su adiestramiento en labores de rastreo y prospección

El motor de la búsqueda: Colectivos y familias que no se rinden

Detrás de las cifras y los logos institucionales están los corazones que impulsan estas jornadas. Integrantes de los colectivos quintanarroenses "Buscando por Amor" y "Buscando a Fernanda Cayetana" se han sumado solidariamente a la familia de Jesús Manuel en este tercer día de rastreo.

La solidaridad entre estados de la Península se vuelve vital en casos como este. Juan José Huerta, dirigente del colectivo Buscando por Amor, señaló que los indicios y las líneas de investigación sugieren que a Jesús Manuel "se lo llevaron a otro lugar", lo que debilita la posibilidad de que se encuentre en la zona inicial de desaparición y apunta a un traslado forzado.

El llamado urgente a la familia:

Ante el panorama actual y para que las investigaciones no se detengan, el colectivo de búsqueda enfatiza la necesidad urgente de que los familiares directos acudan a la Vicefiscalía Regional del Estado para interponer formalmente la denuncia por el delito de desaparición forzada. Este paso legal es crucial, ya que el operativo actual de rastreo en campo está por concluir sus jornadas programadas.

La comunidad de Escárcega y los colectivos de la península de Yucatán mantienen el llamado a la sociedad: cualquier información que ayude a dar con el paradero de Jesús Manuel Hidalgo Flores puede ser reportada de manera anónima a las autoridades. La búsqueda no termina hasta que todos vuelvan a casa.