Aaron Mercury va a ser uno de los jueces en el certamen Miss Universo México 2026

Desde hace y tiempo, Aaron Mercury se ha posicionado como uno de los influencers favoritos del público, su popularidad es tanta que el creador de contenido, tomó la decisión de entrar en el mundo de la actuación.

Sin embargo, por si eso no fuera suficiente, se ha confirmado que Aaron Mercury formará parte del jurado en Miss Universo México 2026, por lo que va a ser pieza clave en la elección de la mujer más bella de nuestro país y representante internacional.

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El anuncio fue hecho en las redes sociales oficiales de la organización, donde colocaron el siguiente mensaje:

"Con mucha emoción, hoy revelamos oficialmente al primer jurado de Miss Universe México 2026: Aarón Mercury. Su presencia marca el inicio de una edición llena de talento, visión y momentos que harán brillar a México ante el universo... bienvenido al universo"

Por su parte, Aaron Mercury no dudó en compartir un mensaje ante esta nueva etapa de su vida:

"Muchas gracias por el honor"

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¿Cuándo va a ser el Miss Universo México 2026?

El evento se encuentra programado para el próximo sábado 22 de agosto de 2026, el cual va a celebrarse en la Ciudad de México, donde las 32 participantes van a buscar sorprender a los jueces para quedarse la corona y poder ganar su lugar en el Miss Universo 2026, el cual se va a hacer en Puerto Rico.

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