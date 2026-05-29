Ayuntamiento de Mérida habilita un refugio temporal para proteger a la población ante las intensas lluvias

A través de una publicación en sus redes sociales, Cecilia Patrón Laviada, alcaldesa de Mérida, informó que se habilitó un refugio temporal para las personas que lo necesiten, ante la situación extraordinaria que vive la capital del estado por las intensas lluvias.

"Ante las intensas lluvias que se presentan en la ciudad, hemos habilitado el Centro Aprende Emiliano Zapata Sur como refugio temporal para brindar resguardo y atención a las personas que lo requieran", detalló la alcaldesa en su publicación.

El Centro Aprende Emiliano Zapata se encuentra en la calle 88 B x 163 y 161, Col. Emiliano Zapata Sur II. En este lugar se está brindando atención, comida, refugio a las personas que necesiten apoyo y resguardo durante las lluvias que han azotada la ciudad.

🌧️🏠 Cuidar de las familias es prioridad.



Ante las intensas lluvias que se presentan en la ciudad, hemos habilitado el Centro Aprende Emiliano Zapata Sur como refugio temporal para brindar resguardo y atención a las personas que lo requieran.



📍 Calle 88B x 163 y 161, Col.… pic.twitter.com/3tKe7fHsXO — Cecilia Patrón Laviada (@CeciliaPatronL) May 30, 2026

La situación que vive actualmente Mérida es porque este viernes se registró la lluvia más intensa de la semana, incluso una de las más severas registradas en los últimos años, luego de que la capital yucateca acumuló entre 90 y 131 milímetros de precipitación en pocas horas, volumen que en algunas zonas equivale prácticamente a todo lo que suele llover durante mayo.

El aguacero provocó severos encharcamientos, inundaciones de calles, vehículos varados, fallas en el suministro eléctrico y complicaciones viales en distintos sectores de la ciudad, principalmente en el Centro y Sur de Mérida.

Se trató, además, del sexto día consecutivo con lluvias en la capital de Yucatán, aunque municipios como Progreso, Kanasín y Caucel también se reportaron precipitaciones extraordinarias.