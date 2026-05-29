Drake Bell se niega tomarse foto con fan mexicano y se hace viral: VIDEO

Drake Bell es uno de los cantantes más queridos de nuestro país, pues se ha ganado el corazón y respeto de los mexicanos. Sin embargo, en esta ocasión un desafortunado incidente lo ha puesto en el centro de la polémica.

Todo parece indicar que el cantante se encontraba en un supermercado en Baja California, donde supuestamente despreció a uno de sus fans que se acercó, el hombre que protagonizó el video, es conocido en las redes sociales como ‘El Venegas’.

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¿Qué pasó realmente entre Drake Bell y su fan?

El joven se encontraba en un conocido supermercado ubicado en El Rosarito, en Tijuana; cuando tuvo la fortuna de ver a la distancia al cantante Drake Bell, el cual iba acompañado de una mujer, la cual se ha especulado, podría ser su pareja sentimental.

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Este encuentro no solo causó emoción, también las ganas de tener una foto con su cantante preferido, aunque para su sorpresa, la reacción de Drake Bell no fue la mejor, así lo narra en su video.

"Me mandó a la burguer Drake Bell y yo no sé si el güey andaba de malas o andaba de prisa"

Dejando en claro que Drake Bell se había comportado de una forma muy grosera:

"Yo lo grabé y dije: 'ahorita le pido una foto, le voy a decir oye, tranquilo viejo'. Se fue corriendo por un pasillo, me acerqué con la novia a preguntarle si hablaba español y me dijo de buena onda que le preguntara a él. Me esperé, le dije 'hey, a picture', pero antes de eso se tomó una foto con una niña y conmigo ya andaba medio mamón. Me mandó al coño. Ya vive aquí en El Rosarito como todos los gringos retirados"

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