Mujer resulta herida tras el desplome de una marquesina en una tienda del Centro de Mérida

Una mujer resultó lesionada la tarde de este jueves luego de que parte de una marquesina se desprendiera de una tienda “Del Sol”, ubicada sobre la calle 65 entre 60 y 62 del Centro de Mérida, generando movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

El accidente ocurrió cuando una parte de la marquesina del inmueble se desprendió posiblemente debido a las fuertes lluvias de los últimos días y cayó hacia la zona peatonal.

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En ese momento, una mujer caminaba frente al comercio y fue alcanzada por uno de los fragmentos que se desplomaron desde la parte alta del edificio.

Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia al ver que la mujer presentaba una lesión visible en el hombro derecho. Minutos después, paramédicos municipales llegaron al sitio y le brindaron los primeros auxilios.

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Los socorristas confirmaron que la afectada sufrió una herida cortante de aproximadamente tres centímetros, aunque su estado de salud no ameritó traslado hospitalario.

Agentes de seguridad acordonaron el área para prevenir otro incidente, mientras empleados y encargados del negocio verificaban las condiciones de la fachada.

El hecho causó preocupación entre peatones y comerciantes de la zona, debido al riesgo que representan las estructuras deterioradas en una de las áreas con mayor tránsito del Centro Histórico de Mérida.