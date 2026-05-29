Ejecutan a hombre dentro de camioneta en la colonia Miguel de la Madrid, Ciudad del Carmen

Un masculino fue ejecutado a balazos cuando se encontraba a bordo de su camioneta en calles de la colonia Miguel de la Madrid, durante la tarde de este viernes, hecho violento que además dejó a otro hombre adulto lesionado.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 17-D por Felipe Ángeles, sitio donde la víctima circulaba a bordo de una camioneta Toyota color blanca, con placas de circulación DJG-841-C del estado de Campeche, en compañía de otro hombre, presuntamente su padre, con quien se dirigía hacia su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron la unidad y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra los ocupantes. El conductor recibió la mayoría de los impactos de bala en el pecho y la cabeza, perdiendo la vida de manera instantánea dentro de la camioneta, mientras que el acompañante resultó lesionado durante el ataque.

En la escena quedaron esparcidos múltiples casquillos percutidos, así como cristales rotos y manchas hemáticas, evidencia de la magnitud del atentado. Vecinos del sector señalaron haber escuchado entre ocho y diez detonaciones de arma de fuego y, al salir de sus viviendas, observaron la camioneta rafagueada y a las víctimas al interior.

El ataque generó una intensa movilización policiaca. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron inicialmente al sitio, seguidos por agentes de la Fiscalía especializada en delitos de alto impacto, así como personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal pericial y del Servicio Médico Forense realizaba las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de indicios balísticos, procesamiento de la escena y posteriormente el traslado del cuerpo al anfiteatro.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una línea de investigación concreta para esclarecer este homicidio, ni se reportan personas detenidas relacionadas con el ataque armado.

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