Cobro de impuestos afecta servicio de rotulación en Champotón

De acuerdo con Jesús Chío, rotulista, aunque el servicio de rotulación sigue vigente, reconoció que la demanda ha bajado de manera significativa desde hace ocho años.

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Esta situación la atribuyó a dos factores: la complicada situación financiera actual y el cobro de impuestos por metros cuadrados por parte del Ayuntamiento.

“No es tanto que los comercios no quieran invertir en una rotulación; más que nada es el miedo por el cobro del impuesto”, recalcó.

Con 25 años de experiencia brindando este servicio, Jesús Chío reconoció que el alza de los insumos ha registrado un aumento de hasta el 30 por ciento, situación que lo ha obligado a implementar ajustes en sus precios, aunque manteniendo la calidad de sus trabajos.

“Desde hace como dos años los insumos, como la pintura, han subido de precio hasta en un 30 por ciento. Lo mismo ha pasado con las brochas y pinceles”, añadió.

Respecto a la vigencia del servicio, aseguró que continúa pese al crecimiento de la publicidad digital, redes sociales y nuevas tecnologías.

“La gente sigue invirtiendo en un buen rótulo para la fachada de su negocio. En mi caso, yo no cobro por letras, sino lo justo para solventar gastos de combustible, pagos de trabajadores y demás”, concluyó.

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JGH