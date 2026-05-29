Detenciones por narcomenudeo aumentan 189% en Campeche

Las detenciones por posesión simple y narcomenudeo en Campeche registraron un incremento de 189% durante el periodo 2021-2026, en comparación con los años 2015-2021, al pasar de 593 personas aseguradas a 1,714, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

El municipio de Campeche concentra el mayor número de detenciones: entre 2015-2021 acumuló 267 casos, mientras que en 2021-2026 la cifra aumentó a 1,012 personas detenidas, un incremento de 279%.

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Carmen ocupa el segundo lugar: pasó de 167 detenciones a 329, equivalente a un 97% de crecimiento. En Champotón, las detenciones subieron de 48 a 143 casos (198% más). En Escárcega, el aumento fue de 80 a 97 casos (21.3%). En Calakmul, de 14 a 20 casos (42.9%). En Calkiní, de 6 a 19 casos (216% más).

Otros municipios que antes no reportaban casos comenzaron a registrar detenciones:

Candelaria : de 0 a 25.

: de 0 a 25. Dzitbalché : de 0 a 16.

: de 0 a 16. Seybaplaya : de 0 a 21.

: de 0 a 21. Tenabo: de 0 a 7.

En Hecelchakán las detenciones subieron de 3 a 5 casos, en Hopelchén de 3 a 7, y en Palizada de 5 a 13 (160% más).

La información presentada por la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, incluyó mapas de calor y gráficas estadísticas que evidencian una mayor dispersión territorial de las detenciones, especialmente en la zona norte y centro del Estado.

Los datos reflejan que, además del incremento en aseguramientos, hubo una expansión de municipios con presencia de este delito, lo que genera preocupación por el aumento del consumo y distribución de drogas en diversas regiones de Campeche.

La SPSC destacó que esto es resultado de la modernización del C-5 con más de 646 millones de pesos, la adquisición de 840 body-cam, la inversión de 502 millones de pesos en 71 puntos de monitoreo inteligente y arcos carreteros, y la instalación de más de 1,400 cámaras de videovigilancia.