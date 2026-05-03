Alberto del Río reaparece en el ring; luchadores se burlan de acusaciones en su contra

La reaparición de Alberto "El Patrón" del Río en el cuadrilátero ha estado marcada por una intensa polémica legal y deportiva. Tras haber sido detenido en abril por acusaciones de violencia familiar en San Luis, el luchador regresó a un evento en la Arena José Sulaimán ubicada en Monterrey, Nuevo León.

Durante este sábado 2 de mayo el luchador se volvió viral al generar reacciones con su regreso al ring, y es que, algunos compañeros de Alberto realizaron bromas sobre las acusaciones a las que se enfrentó durante abril. Estos comentarios no pasaron desapercibidos por los fanáticos pues algunos expresaron su incomodidad.

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Luchadores se burlan de acusaciones en contra de Alberto del Río

La reaparición en Monterrey de Alberto del Río este 1 de mayo fue el escenario de ataques directos por parte de otros gladiadores; figuras como L.A. Park y Dr. Wagner Jr. utilizaron el micrófono para mofarse de su situación, con comentarios como "Alberto, yo pienso que es mujer, pégale" y advertencias cínicas a las asistentes.

Estos comentarios nacen tras la detención del luchador en abril en San Luis Potosí bajo cargos de violencia familiar, el luchador potosino obtuvo su libertad condicional mediante un acuerdo reparatorio que incluyó el pago de un millón de pesos. Situación que lo puso en el ojo de la crítica del público.

Alberto del Río reaparece en el ring en Monterrey. / Instagram: albertopatronpromotions

A pesar de que el luchador obtuvo el perdón de su esposa quien fue la víctima de sus agresiones, las acusaciones que se realizaron han marcado la carrera de Alberto del Río. A esto se suma las críticas de los fanáticos por su declive evidente en su condición física y técnica.

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