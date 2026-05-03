Diego Luna se une al elenco de “Enredados” nuevo live action de Disney.

El actor mexicano Diego Luna ha sorprendido a la industria al confirmarse su incorporación al elenco de la esperada adaptación live action de "Enredados" (Tangled). Según reportes, Luna deja temporalmente el universo de Star Wars tras el éxito de Andor para unirse a esta producción de Disney, consolidando aún más su relación con el estudio.

El mexicano será parte de la nueva adaptación en imagen real de la cinta animada de Disney, sin embargo, lo que ha llamado la atención no es solo la integración de Luna al proyecto; sino el personaje al que dará vida el actor mexicano, noticia que ha generado emoción entre sus seguidores.

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¿Cuál será la participación de Diego Luna en el live action de Enredados?

A diferencia de otras adaptaciones que replican fielmente a los personajes originales, Diego Luna interpretará a un personaje completamente nuevo, creado exclusivamente para esta versión cinematográfica. Aunque los detalles específicos de su rol se mantienen bajo llave, se especula que su presencia aportará una nueva dimensión a la trama.

Diego ha fortalecido su relación con Disney desde su participación dentro del Universo de Star Wars, espacio en donde le dio vida a Andor un personaje que se ha vuelto el favorito de muchos permitiendo tener su propia serie. Estos proyectos han permitido al mexicano volverse un rostro reconocible dentro de Disney.

Detalles del live action de Enredados

La dirección del proyecto está en manos de Michael Gracey (The Greatest Showman), lo que sugiere que la película tendrá una fuerte carga visual y musical. El guion es responsabilidad de Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor.

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La producción tiene previsto iniciar grabaciones en junio de 2026. Diversas locaciones en España, específicamente en ciudades como Alicante, Tarragona y Girona, servirán como escenario para recrear los paisajes de la historia. Aunque Disney no ha revelado una fecha de estreno oficial, se estima que el filme podría llegar a las salas de cine a finales de 2027.

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