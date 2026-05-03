Turistas protagonizan pelea campal tras consumir bebidas alcohólicas en el Coco Bongo de Cancún

Una riña se registró al interior del centro nocturno “Coco Bongo”, donde turistas protagonizaron un enfrentamiento físico tras el consumo de bebidas alcohólicas. Los hechos ocurrieron mientras hombres y mujeres se encontraban dentro del establecimiento, cuando inició una discusión que escaló a agresiones directas.

De acuerdo con los reportes, durante el altercado se escucharon gritos e insultos entre los involucrados. Testigos señalaron que un hombre, identificado por portar una camisa rosa, manifestó en repetidas ocasiones tener “poder político” y advirtió a otras personas que desconocían con quién se estaban enfrentando.

En el transcurso de la riña, se registraron agresiones físicas contra varias mujeres, quienes recibieron golpes en el rostro y patadas en distintas partes del cuerpo. Según la información disponible, el sujeto señalado, junto con otro individuo identificado como su hijo, también participó en las agresiones, propinando puñetazos a una de las afectadas.

Elementos de seguridad del establecimiento intervinieron conforme a sus protocolos, realizando el desalojo de las personas involucradas en la pelea con el objetivo de contener la situación dentro del inmueble.

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Posteriormente, elementos de Tránsito Municipal arribaron como primeros respondientes y brindaron auxilio a las mujeres afectadas. Durante su intervención, los agentes también fueron objeto de agresiones y amenazas por parte de los señalados, quienes reiteraban advertencias relacionadas con supuestas influencias políticas.

Minutos más tarde, acudieron más unidades de Tránsito Municipal para reforzar la atención del incidente. Sin embargo, la capacidad operativa en el lugar fue limitada, ya que únicamente se contó con el apoyo de una unidad de la policía turística, lo que resultó insuficiente para asegurar a la totalidad de los participantes en la riña.

Como resultado del operativo, dos personas del sexo masculino fueron detenidas en el sitio. Durante su aseguramiento, los individuos continuaron emitiendo amenazas contra los elementos de tránsito, señalando posibles represalias laborales en su contra por la detención.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos para el seguimiento de las investigaciones y la determinación de responsabilidades conforme a la ley.