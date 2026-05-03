Continúan las denuncias por robos y vandalismo en el Cementerio de Champotón

Por medio de múltiples denuncias ciudadanas, habitantes del municipio de Champotón solicitaron a las autoridades brindarle atención inmediata al Cementerio municipal debido a la constante ola de robos y vandalismos que se han registrado en las últimas semanas, resaltando que el “campo santo” actualmente se encuentra en condiciones deplorables con tumbas rotas, vidrios destrozados y basura esparcida.

De acuerdo con los testimonios de quienes tienen familiares descansando en el recinto, recientemente se han registrado diversas situaciones con “malandros” que ingresan al Cementerio a causar destrozos en las tumbas y que incluso hasta saquean lo poco o mucho que puedan encontrar entre las lápidas.

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Además, señalan a los encargados del lugar de no brindar la seguridad ni atención necesarias, dado que los delincuentes entran y salen sin consecuencias, sumado a que el deterioro en el interior es evidente, con osamentas al descubierto, tumbas en malas condiciones, fragmentos de vidrios esparcidos y hasta basura fuera de los contenedores con agujeros.

Entre los reclamos también se mencionó que de nada sirve que la fachada del predio se encuentre pintada si el interior es un desastre, afectando también a la imagen que se llevan los turistas que se acercan para conocer el lugar, mismos que salen con una clara decepción por el aspecto desatendido que se muestra.