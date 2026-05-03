Frente Frío 48 incrementará el potencial de lluvias en las regiones Este, Sureste y Suroeste de Campeche

El Frente Frío número 48, que se encuentra extendido sobre la porción Sur del Golfo de México mientras modifica sus características, actualmente se mantiene como semi - estacionario cerca de la Bahía de Campeche, causando inestabilidad atmosférica e incrementando el riesgo por lluvias fuertes, las cuales, afectarán principalmente a las regiones Este, Sureste y Suroeste del Estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Península de Yucatán se encuentra bajo la constante afluencia de aire marítimo proveniente desde el Mar Caribe, así como de una vaguada inducida al interior de la región sumada al flujo proveniente del mencionado Sistema Frontal número 48, cuya combinación podría generar abundantes lluvias desde moderadas a fuertes con algunas muy fuertes, así como tormentas eléctricas y rachas de viento sobre la entidad.

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Pese al pronóstico de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes entre los 50 a 75 milímetros de altura, las temperaturas en el Estado de Campeche continuarán entre los 40 grados como alcance máximo, mientras que el mínimo abarcaría de 20 grados.

A los efectos anteriores se le suman la presencia de viento de componente Norte con una intensidad de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas desde 40 a 60 kilómetros, así como incremento en el nivel del oleaje en las costas del Estado de entre dos a tres metros de altura.