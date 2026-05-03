Inter de Milán conquista el Scudetto 21 de su historia en el Calcio italiano

El Inter de Milán aseguró matemáticamente sin más demora su 21º título de campeón de la liga italiana y lo hizo además festejando ante sus tifosi, gracias a su victoria 2-0 en casa sobre el Parma, este domingo en la 35ª jornada de la Serie A.

Con 82 puntos, el Inter amplía a 12 puntos su ventaja sobre el Nápoles (2º, 70), que el sábado empató 0-0 en el campo del Como (5º) y que ya no podrá revalidar su Scudetto, ya que quedan apenas tres fechas -nueve puntos en juego- para el final del campeonato.

En el partido que coronó al Inter por tercera vez en seis años, el francés Marcus Thuram (minuto 45+1') y el armenio Henrikh Mkhitaryan (80') firmaron los tantos para permitir la fiesta en el estadio Giuseppe Meazza.

Misión: doblete nacional

El título del Inter llevaba semanas cocinándose a fuego lento, en una temporada en la que pudo afrontar con una cómoda distancia el tramo final.

Empezó el curso siendo ya el primer líder de la Serie A, un honor que le duró solo una semana y al que siguieron dos derrotas. Alcanzó luego el primer puesto también por una semana en la 11ª jornada y a la tercera fue ya la vencida: se puso primero al término de la decimoquinta fecha, con una victoria 2-1 ante el Génova, y desde entonces pudo ir manteniendo el liderato jornada a jornada, hasta este título.

Una racha de quince partidos sin perder (14 victorias, un empate), entre finales de noviembre y finales de febrero, fue la garrocha que dio impulsó al Inter para este éxito.

El objetivo ahora para el Inter será poder sellar el tercer doblete nacional de su historia (después de 2006 y 2010), ya que está clasificado para la final de la Copa de Italia, donde se medirá a la Lazio en el Olímpico de la capital el 12 de mayo.

Chivu cumple, Lautaro también

El otro torneo italiano, la Supercopa, se había saldado con una decepción para los interistas, al caer en la tanda de penales de la semifinal ante el Bolonia, el pasado enero en Arabia Saudita.

Pero si hay un disgusto que empaña la temporada para el Inter es el vivido en la Liga de Campeones europea, un torneo donde fue finalista el pasado curso (derrota 5-0 ante el PSG en la final) y en el que esta vez quedó apeado por sorpresa en el playoff de acceso a octavos de final, ante el noruego Bodo/Glimt.

En cualquier caso, el rumano Cristian Chivu, que como jugador había ganado tres ligas italianas con el Inter, salda con muy buena nota su primera temporada en el banco del club, donde sustituyó a Simone Inzaghi.

El argentino Lautaro Martínez ha sido además el líder ofensivo de este Inter en el camino hacia el título, con 16 goles en esta Serie A, donde es el máximo anotador del torneo.

"Ahora hay que continuar ganando, eso es lo más importante y lo más lindo en un campeonato tan equilibrado como es la Serie A. Lo hemos logrado esta temporada porque hemos gestionado bien el esprint final, estando concentrados y unidos", destacó el delantero campeón mundial en 2022.

El ataque ha sido precisamente el punto fuerte de este Inter, con 82 dianas hasta el momento, más de una veintena por encima de los otros equipos más prolíficos de esta Serie A.

El Milan y la Juve, a pelear por Champions

Por detrás de Inter (82 puntos) y de Nápoles (2º, 70), el AC Milan (3º, 67 puntos) no solo vio este domingo coronarse a su vecino sino que se complicó el objetivo de jugar la próxima Champions, al perder 2-0 en el campo del Sassuolo, en un partido donde marcaron Domenico Berardi (5') y el francés Armand Laurienté (47'), y donde los Rossoneri jugaron con diez desde el 24' por la expulsión de Fikayo Tomori.

"Entiendo el enfado de nuestros aficionados. Todos queremos asegurar ese objetivo de la Liga de Campeones lo antes posible", declaró el entrenador Massimiliano Allegri a DAZN.

La Juventus (4ª, 65) se acercó a dos puntos, después de que los turineses empataran 1-1 en casa ante el Hellas Verona (19º), desaprovechando la ocasión de dar caza al Milan en la tabla.

El Como (5º, 62 puntos) y la Roma (6ª, 61 puntos y un partido menos) también están en la pelea por estar la próxima temporada en el máximo torneo europeo.