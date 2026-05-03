Maquillista de Fátima Bosch llama “feícita” a Ángela Aguilar

El maquillista profesional Pepe Gutiérrez, reconocido por trabajar con figuras como la Miss Universo 2025 Fátima Bosch y Paris Hilton, se ha vuelto tendencia tras lanzar duras críticas contra la cantante Ángela Aguilar. Mismas que no han pasado desapercibidas por los seguidores de la cantante.

Durante una transmisión en vivo, el estilista fue cuestionado por sus seguidores sobre si le gustaría colaborar con la hija de Pepe Aguilar, a lo que respondió de forma tajante. El maquillista aseguró que no tenía interés en trabajar con Ángela, sin embargo, lo que llamó la atención fue sus comentarios hacia su físico.

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¿Qué dijo el maquillista sobre Ángela Aguilar?

Pepe Gutiérrez no sólo rechazó la posibilidad de trabajar con la intérprete de "Qué agonía", sino que calificó su apariencia física de forma despectiva. "Se me hace una niña muy feícita, la verdad. Me da mucha hueva", expresó durante su transmisión en vivo, generando un gran revuelo entre sus seguidores.

Además, el maquillista aseguró que no aceptaría maquillarla "ni aunque le pagara lo que le pagara", argumentando que, independientemente de las polémicas recientes de la cantante, siempre le ha parecido una persona "equis". Más allá del aspecto físico, el profesional del maquillaje sugirió que la actitud de Ángela Aguilar podría ser difícil en un entorno de trabajo.

Pepe mencionó que siente que la cantante es "nefasta" e "ideática", insinuando que no permite que los profesionales realicen su labor libremente porque "se siente bonita" y suele limitar la aplicación de productos. Según sus palabras, prefiere evitar el contacto con ella para no lidiar con esas exigencias.

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