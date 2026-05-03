Cae poste en la colonia Granjas de Campeche y deja sin luz a vecinos de los alrededores

Un poste de madera con daños visibles en la base terminó cediendo sobre la calle 16 de septiembre de la colonia Granjas, en el cruce con la calle Gabriel Macín Hernández, dejando sin luz a decenas de familias de los alrededores debido a que la caída sobre el tendido eléctrico generó daños al cableado que conecta con las viviendas cercanas.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas, cuando vecinos reportaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la caída de un poste de madera sobre los cables de la mencionada calle, causando afectaciones en al menos dos mofas de luz que dejaron sin electricidad a varias familias.

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Al poco tiempo del reporte, se presentaron en el sitio eléctricos de la Comisión para iniciar las diligencias correspondientes para el retiro de la estructura, que por fortuna no causó afectaciones delicadas a personas o casas, dado que quedó medio “colgada” de los cables a mitad de la calle.