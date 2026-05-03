Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicita a la nueva presidenta de MORENA

Tras la elección de Ariadna Montiel Reyes como la nueva dirigente nacional de MORENA, quien asumió la presidencia del partido luego de la salida de Luisa María Alcalde, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció ante este importante nombramiento.

El mandatario cubano felicitó a Montiel Reyes por convertirse en la presidenta de MORENA, además, agradeció todas las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido su país por parte del movimiento de la Cuarta Transformación que encabeza este partido.

"Mis sinceras felicitaciones a la compañera Ariadna Montiel Reyes, elegida nueva presidenta de @PartidoMorenaMx en el VIII Congreso Nacional Extraordinario. Agradezco las expresiones de solidaridad y respaldo a #Cuba, durante su discurso realizado en este evento, símbolo de la historia común que nos une".

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"Ratificamos la voluntad y la disposición de continuar afianzando las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros partidos en beneficio de los dos pueblos", escribió Díaz-Canel en una publicación realizada desde su perfil oficial de X.

Por su parte, Montiel Reyes aseguró que es un orgullo asumir la presidencia de MORENA, tras la destacada gestión que realizó Luisa María Alcalde. También recordó el trabajo que López Obrador y Claudia Sheinbaum han hecho por el movimiento que ha transformado al país.

"Respaldamos el trabajo y la honestidad de nuestra presidenta @Claudiashein, porque representa la defensa de la soberanía nacional. De la mano de @lopezobrador aprendimos que llegamos a servir al pueblo. Defenderemos nuestro Proyecto de Nación desde el territorio", aseguró.

La trayectoria de @A_MontielR habla por sí sola.



A lo largo de los años ha asumido responsabilidades clave dentro de nuestro movimiento, siempre con trabajo y convicción.



Hoy inicia una nueva etapa al frente de @PartidoMorenaMx. Muchas felicidades, Ariadna. Mucho éxito. pic.twitter.com/age6oqjtZI — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) May 4, 2026

Figuras y políticos felicitan a Montiel

Joaquín Díaz Mena, gobernador constitucional de Yucatán, felicitó a través de sus redes sociales a Ariadna Montiel y le deseo mucho éxito en su nuevo cargo como presidenta de MORENA.

"La trayectoria de @A_MontielR habla por sí sola. A lo largo de los años ha asumido responsabilidades clave dentro de nuestro movimiento, siempre con trabajo y convicción", aseguró el mandatario estatal, tras el nombramiento de Montiel.