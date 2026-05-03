Motociclistas derrapan por pavimento mojado en Periférica Norte; uno resulta lesionado

Una pareja de motociclistas originaria de Villahermosa, Tabasco, sufrió un accidente la tarde de este sábado al derrapar sobre la avenida Periférica Norte, a la altura de la calle 53, en los límites de la colonia Morelos, presuntamente debido a las condiciones resbalosas del pavimento tras la lluvia.

De acuerdo con los primeros reportes, los afectados viajaban de regreso a su estado natal a bordo de una motocicleta marca TVS, color rojo, con placas de circulación 70WTE3 del estado de Tabasco, cuando el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que ambos cayeran aparatosamente sobre el asfalto.

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Tras el incidente, paramédicos del grupo Acses acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a los lesionados. Posteriormente, elementos de la Cruz Roja Mexicana continuaron con la valoración médica. La mujer que viajaba como acompañante logró incorporarse por su propio pie, presentando únicamente golpes leves en distintas partes del cuerpo.

En contraste, el conductor de la motocicleta resultó con una lesión de consideración en la pierna izquierda, lo que le impidió levantarse por sí mismo, por lo que permaneció tendido mientras recibía atención prehospitalaria en el lugar.

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La motocicleta fue retirada de la cinta asfáltica y orillada para evitar mayores riesgos a la circulación. Elementos de Tránsito Municipal también arribaron al sitio; sin embargo, al confirmarse que no hubo otro vehículo involucrado en el percance, únicamente tomaron conocimiento de los hechos y se retiraron.

Minutos más tarde, familiares de los afectados llegaron al lugar para brindar apoyo, mientras se definía la situación médica del conductor lesionado. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir, especialmente durante condiciones de lluvia, a fin de evitar este tipo de accidentes.

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