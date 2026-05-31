Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, es amenazado con narcomanta: “Te vamos a fusilar”

Una nueva narcomanta con amenazas directas contra Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y mandos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) fue localizada en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. La noticia ha encendido las redes sociales y generando preocupación entre los seguidores del músico.

El mensaje se encuentra relacionado con la desaparición de 180 kilogramos de cocaína, y fue localizado el pasado viernes 29 de mayo de 2026. Lo preocupante de la narcomanta fue que señalaron directamente al músico, un hecho que ha generado preocupación por la seguridad del artista.

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¿Qué decía la narcomanta donde se mencionó a Eduin Caz?

La narcomanta fue colgada por sujetos armados en un puente peatonal sobre la Vía Rápida Poniente, una de las avenidas con mayor flujo vehicular de la ciudad mientras conductores circulaban por las calles, provocando una rápida movilización de las corporaciones de seguridad.

El contenido del mensaje causó revuelo debido a que vincula explícitamente al cantante con un polémico caso de corrupción policial y narcotráfico ocurrido en la región. La advertencia escrita en la manta textualmente dice: "Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música o te vamos a fusilar".

🚨 #ÚltimaHora | Amenazan a Eduin Caz.

El vocalista de Grupo Firme fue mencionado en una presunta narcomanta colocada en Tijuana, lo que encendió las alertas de las autoridades. De acuerdo con reportes, el mensaje incluía amenazas directas contra el cantante.



📷 @proceso pic.twitter.com/MgDa7giNp1 — Tomas Zapata LIVE (@tomzapata) May 31, 2026

El comentario conecta directamente su nombre con las indagatorias en torno a la desaparición de 180 kilogramos de cocaína que fueron robados de un inmueble en la colonia Ojo de Agua, un escándalo que provocó la suspensión de 14 agentes estatales. Por lo que los responsables exigieron al músico alejarse de estos temas.

El resto del mensaje arremetía contra los mandos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), acusándolos de estar implicados en el robo de la colonia Ojo de Agua. La manta sugería que el entorno del cantante o él mismo tenían conocimiento o nexos indirectos con dicho cargamento.

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