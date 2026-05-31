Lluvias alivian el calor y favorecen el descenso de temperaturas en el Estado de Campeche

La presencia de lluvias moderadas sobre el Estado de Campeche favorece al descenso de temperaturas sobre la misma región, reduciendo considerablemente el ambiente muy caluroso, condiciones que se mantendrán constantes durante el transcurso de la semana derivado por una vaguada, el paso de ondas tropicales y el ingreso de humedad.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), las lluvias vespertinas se mantendrán vigentes en la entidad debido a una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera localizada sobre el Sur y Sureste mexicano, misma que, junto con la Onda Tropical número 3, y diversos canales de baja presión extendidos sobre la Península de Yucatán, favorecerán la formación de puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros de altura.

Noticia Destacada Ni frío ni calor: El secreto de las casas mayas de 100 años en Campeche que el concreto no puede superar

Lo anterior, reducirá considerablemente la onda de calor que ha estado afectando a la región, dejando el punto máximo de las temperaturas en Campeche de hasta 36 grados durante el día, pasado a 22 grados por la noche y hasta la madrugada.

Asimismo, se espera viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros sobre la entidad y áreas lluviosas, manteniendo las condiciones atmosféricas inestables con alto contenido de humedad, así como con posibles tormentas eléctricas.

Dichas condiciones se verán intensificadas en los siguientes días con el ingreso de una nueva Onda Tropical, la cual, de acuerdo con el pronóstico del Servicio meteorológico Nacional, continuará interactuando con canales de baja presión sobre el Oriente y Sureste del país sumado con el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.